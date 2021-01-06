WTA оприлюднила календар на перше півріччя 2021 року

WTA оголосила свій розклад на 2021 рік

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала список турнірів на першу частину сезону 2021 року - до кінця червня.

Про це повідомляє пресслужба WTA.

Календар турнірів WTA:

5 січня - Абу-Дабі (WTA 500)

10 січня - кваліфікація Australian Open в Дубаї (ОАЕ)

1 лютого - Мельбурн 1 (WTA 500)

1 лютого - Мельбурн 2 (WTA 500)

8 лютого - Australian Open

15 лютого - Мельбурн (WTA 250)

22 лютого - (WTA 500) Австралія

1 березня - Доха (WTA 500), Ліон (WTA 250)

8 березня - Дубай (WTA 1000), Гвадалахара (WTA 250)

15 березня - Санкт-Петербург (WTA 500), Монтеррей (WTA 250)

22 березня - Майамі (WTA 1000)

5 квітня - Чарльстон (WTA 500), Богота (WTA 250)

12 квітня - Фінал і плей-офф Кубка Біллі Джин Кінг, Аньнін (WTA 250)

19 квітня - Штутгарт (WTA 500), Стамбул (WTA 250)

26 квітня - Мадрид (WTA 1000)

10 травня - Рим (WTA 1000)

17 травня - Страсбург (WTA 250), Рабат (WTA 250), Кельн (WTA 250)

23 травня - Ролан Гаррос

7 червня - Ноттінгем (WTA 250), Хертогенбос (WTA 250)

14 червня - Берлін (WTA 500), Бірмінгем (WTA 250)

21 червня - Істборн (WTA 500), Бад-Хомбург (WTA 250)

28 червня - Вімблдон