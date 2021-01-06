WTA оприлюднила календар на перше півріччя 2021 року

Джерело - suspilne.media.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала список турнірів на першу частину сезону 2021 року - до кінця червня.
Про це повідомляє пресслужба WTA.
Календар турнірів WTA:
5 січня - Абу-Дабі (WTA 500)
10 січня - кваліфікація Australian Open в Дубаї (ОАЕ)
1 лютого - Мельбурн 1 (WTA 500)
1 лютого - Мельбурн 2 (WTA 500)
8 лютого - Australian Open
15 лютого - Мельбурн (WTA 250)
22 лютого - (WTA 500) Австралія
1 березня - Доха (WTA 500), Ліон (WTA 250)
8 березня - Дубай (WTA 1000), Гвадалахара (WTA 250)
15 березня - Санкт-Петербург (WTA 500), Монтеррей (WTA 250)
22 березня - Майамі (WTA 1000)
5 квітня - Чарльстон (WTA 500), Богота (WTA 250)
12 квітня - Фінал і плей-офф Кубка Біллі Джин Кінг, Аньнін (WTA 250)
19 квітня - Штутгарт (WTA 500), Стамбул (WTA 250)
26 квітня - Мадрид (WTA 1000)
10 травня - Рим (WTA 1000)
17 травня - Страсбург (WTA 250), Рабат (WTA 250), Кельн (WTA 250)
23 травня - Ролан Гаррос
7 червня - Ноттінгем (WTA 250), Хертогенбос (WTA 250)
14 червня - Берлін (WTA 500), Бірмінгем (WTA 250)
21 червня - Істборн (WTA 500), Бад-Хомбург (WTA 250)
28 червня - Вімблдон