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ФТУ повідомила про рейдерське захоплення спорткомплексу в Кам'янському

Сьогодні 10:41 431 0
Батьки тенісистів просять владу міста розібратися в ситуації
ФТУ повідомила про рейдерське захоплення спорткомплексу в Кам'янському
#Прометей

Джерело - Чемпіон.

Сталося рейдерське захоплення спорткомплексу Прометей в Кам'янському.

Про це повідомляє пресслужба Федерації тенісу України.

"У Кам'янському знищують теніс. Напередодні новорічних свят відбувається рейдерське захоплення одного з найстаріших тенісних центрів України спорткомплексу Прометей, який знаходиться у комунальній власності! Будівлю охороняють агресивно налаштовані кремезні хлопці у масках і, за деякими свідченнями, з вогнепальною зброєю, які не допускають дітей до тренувань з тенісу", - йдеться в заяві ФТУ.

Повідомляється, що батьки юних тенісистів, які до 24 грудня ще могли відвідувати тренування, звернулися з листом до мера Кам'янського Андрія Білоусова з проханням розібратися в ситуації, що склалася.

Слід зазначити, що після реконструкції СК Прометей з трьох кортів, які були раніше, залишилося два. Один був переобладнаний під баскетбольно-волейбольний майданчик. 

Раніше, Прометею заборонили тренуватися на домашній арені за рішенням міського голови.

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