Цуренко: Найчастіше хейтери бажають, щоб у мене був рак

Українська тенісистка Леся Цуренко отримує негативні повідомлення від хейтерів.

Про це заявила сама спортсменка.

"Хейтерські повідомлення не тільки з нашої країни прилітають. Не тільки російськомовні, різні мови бувають, різні смислові навантаження. В основному бажають смерті тобі і родичам. "Здохни тварюка" - це взагалі класика. Найчастіше побажання - рак, щоб у мене був.

Я вважаю, що люди просто не розуміють, що вони взагалі пишуть. Мені здається, що вони навіть якийсь сенс в це не вкладають. Це якась чиста злість, яка існує 10 хвилин, вони потім остигають і, може навіть, видаляють свої повідомлення.

Для мене це незрозуміло. Я така людина, яка навіть у люті, в найгіршому стані, не здатна сказати іншій людині щось погане", - сказала Цуренко.