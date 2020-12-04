Український тенісист отримав довічну дискваліфікацію

Джерело - btu.org.ua.
Український тенісист Станіслав Поплавський отримав довічну дискваліфікацію.
Про це повідомляє btu.org.ua.
Спеціальне агенство Tennis Integrity Unit провело розслідування, в ході якого було встановлено, що Поплавський в період з 2015 по 2019 року брав участь в договірних матчах і кортсайдінгу (передача рахунку на табло з матчу третій стороні для ставок на спорт, що є забороненим в тенісі).
Сам Поплавський прийняв всі звинувачення. Йому заборонено брати участь в матчах і відвідувати будь-які тенісні турніри. Крім того, він заплатить штраф в розмірі 10 тис доларів.
Варто відзначити, що особистим рекордом українського тенісиста в рейтингу АТР є 440 місце.