Стаховський і Молчанов програли у чвертьфіналі парного турніру у Словаччині

Джерело - Чемпіон.
Сергій Стаховський і Денис Молчанов в чвертьфіналі челленджера в Братиславі в парному розряді зустрічалися з фінським дуетом Гаррі Хеліоваара/Еміл Руусувуорі.
Перший сіяний український дует зазнав несподіваної поразки в трьох сетах. Матч тривав 1 годину і 8 хвилин.
Турнір АТР
Братислава, Словаччина
Хард, парний турнір
Призовий фонд - $225,500
1/4 фіналу, 12 листопада
Гаррі Хеліоваара/Еміл Руусувуорі - Денис Молчанов/Сергій Стаховський 4:6, 6:1, 10:4
Раніше, Стаховський переграв росіянина у другому колі турніру в Словаччині.