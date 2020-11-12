Стаховський і Молчанов програли у чвертьфіналі парного турніру у Словаччині

Український дует не зумів пробитися до півфіналу турніру

Джерело - Чемпіон.

Сергій Стаховський і Денис Молчанов в чвертьфіналі челленджера в Братиславі в парному розряді зустрічалися з фінським дуетом Гаррі Хеліоваара/Еміл Руусувуорі.

Перший сіяний український дует зазнав несподіваної поразки в трьох сетах. Матч тривав 1 годину і 8 хвилин.

Турнір АТР

Братислава, Словаччина

Хард, парний турнір

Призовий фонд - $225,500

1/4 фіналу, 12 листопада

Гаррі Хеліоваара/Еміл Руусувуорі - Денис Молчанов/Сергій Стаховський 4:6, 6:1, 10:4

Раніше, Стаховський переграв росіянина у другому колі турніру в Словаччині.