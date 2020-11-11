Джерело - Чемпіон.
Українка Ангеліна Калініна поступилася Елізе Мертенс у першому колі турніру WTA в Австрії.
Ангеліна впевнено провела перший сет. Потім провалили другий сет, взявши лише один гейм. У третьому сеті Мертенс зіграла краще і виграла цей матч.
Зустріч тривала 2 години та 7 хвилин. Калініна реалізувала 3 з 10 брейкпоінтів, а Мертенс - 5 з 11.
Upper Austria Ladies Linz - International
Лінц, Автрія
Хард (зал)
Призовий фонд - $225,500
Перше коло, 11 листопада
Елізе Мертенс (Бельгія, 21) - Ангеліна Калініна (Україна, 163) 2:6, 6:1, 6:2
Нагадаємо, Ястремська і Костюк знялися з парного турніру WTA в Лінці.