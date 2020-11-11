 Калініна програла бельгійці у першому колі турніру в Австрії | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Польща - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 22:32 2665
ВІДЕО. Україна пропускає після дикої помилки Луніна
Сьогодні 22:31 346
Збірна Польщі - Збірна України 1:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:30 10908
У Динамо виявлено нові випадки захворювання на коронавірус
Сьогодні 21:09 1200
Лопес: Ломаченко ніколи не бив жодного бійця навіть другого ешелону
Сьогодні 19:55 2324
Стаховський переграв росіянина у другому колі турніру в Словаччині
Сьогодні 19:10 390 1
Збірна Польщі - Збірна України: онлайн-трансляція матчу. LIVE
Сьогодні 18:01 10991
Третій воротар Динамо захворів на коронавірус
Сьогодні 17:09 1758
Збірна України обрала форму на матч з Польщею
Сьогодні 12:32 4633
Шевченко назвав заявку збірної України на матч із Польщею
Сьогодні 10:49 10368
Блоги
ВІДЕО. Україна пропускає після дикої помилки Луніна
ВІДЕО. Україна пропускає після дикої помилки Луніна Андрій Твердохліб
Сьогодні 22:31 161
ВІДЕО. Ярмоленко не реалізовує пенальті в грі з Польщею
ВІДЕО. Ярмоленко не реалізовує пенальті в грі з Польщею Андрій Твердохліб
Сьогодні 22:19 368
"Роналду має попроситися у Зеніт". З Боярським усе гірше, ніж ми думали!
"Роналду має попроситися у Зеніт". З Боярським усе гірше, ніж ми думали! Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:39 1342
Україна – Польща: Історія протистоянь
Україна – Польща: Історія протистоянь Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:03 547
Левандовському вручили Золотий м'яч, вчинок - щирий, але сприймається як тролінг
Левандовському вручили Золотий м'яч, вчинок - щирий, але сприймається як тролінг Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:46 439
Український чемпіон світу був дискваліфікований через вишиванку
Український чемпіон світу був дискваліфікований через вишиванку Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:41 2135 2
Це космос. Найкращий гольфіст світу продемонстрував шедевральний удар
Це космос. Найкращий гольфіст світу продемонстрував шедевральний удар Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:09 1460
Золота колекція. Що сказав Лобановський після перемоги над Барселоною
Золота колекція. Що сказав Лобановський після перемоги над Барселоною Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:05 1958
Найбільший расистський скандал: рік тому Тайсон розплакався під час Класичного
Найбільший расистський скандал: рік тому Тайсон розплакався під час Класичного Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:54 416
Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля
Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля Андрій Твердохліб
Вчора 22:16 1216
В УЄФА відзначили феноменальну гру Нещерета яскравим відео
В УЄФА відзначили феноменальну гру Нещерета яскравим відео Андрій Твердохліб
Вчора 21:47 1186
У чемпіонаті України відбулася бійка, перепало навіть лежачому
У чемпіонаті України відбулася бійка, перепало навіть лежачому Андрій Твердохліб
Вчора 18:35 939
Відео дня. Олександр Усик відправив Тоні Белью у важкий нокаут - 2 роки епічній перемозі українця
Відео дня. Олександр Усик відправив Тоні Белью у важкий нокаут - 2 роки епічній перемозі українця Андрій Твердохліб
Вчора 17:58 824
Усик зустрівся з футболістами збірної України
Усик зустрівся з футболістами збірної України Андрій Твердохліб
Вчора 14:54 1400 1
У Бразилії загинув мотогонщик врізавшись у металевий бар'єр траси
У Бразилії загинув мотогонщик врізавшись у металевий бар'єр траси Valeriy Ruchka
09.11.2020 23:21 708
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:40 Футбол Марадону виписали з лікарні 31
22:32 Футбол Польща - Україна: відео голів і огляд матчу 2665
22:31 Блог ВІДЕО. Україна пропускає після дикої помилки Луніна 346
22:30 Футбол Збірна Польщі - Збірна України 1:0. ОНЛАЙН 10908
22:25 Футбол Збірна Данії переграла Швецію у контрольному матчі 198
22:19 Блог ВІДЕО. Ярмоленко не реалізовує пенальті в грі з Польщею 435
22:10 Волейбол Прометей програв Тирговіште у Кубку ЄКВ 215
21:54 Футбол Болгарія розгромила Гібралтар, Туреччина та Хорватія не виявили сильнішого у контрольному матчі 364
21:40 Теніс Калініна програла бельгійці у першому колі турніру в Австрії 385
21:25 Футбол Румунія та Білорусь видали гольову феєрію. Результати контрольних матчів 558
21:09 Футбол У Динамо виявлено нові випадки захворювання на коронавірус 1200
20:55 Футбол Головний тренер збірної Швеції заразився коронавірусом 548
20:40 Бокс Повєткіна виписали з лікарні 739
20:25 Пряма трансляція Грузія - Північна Македонія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро-2020. LIVE 190
20:23 Футбол Лунін і Конопля вийдуть у стартовому складі збірної України на матч з Польщею 840
20:10 Футбол Атлетіко хоче підписати основного півзахисника Мілана 778
20:06 Навколо спорту Мегого онлайн - дивитися пряму трансляцію. LIVE 42042 2
19:55 Бокс Лопес: Ломаченко ніколи не бив жодного бійця навіть другого ешелону 2324
19:40 Інше Кабмін підвищив стипендії для спортсменів, які завершили кар’єру 931
19:25 Футбол Збірна Греції здолала Кіпр, збірна Албанії - Косово у контрольному матчі 900
19:10 Теніс Стаховський переграв росіянина у другому колі турніру в Словаччині 390 1
18:54 Футбол Бойко вилікувався від коронавірусу 1630
18:40 Бокс Кемпбелл заразився коронавірусом 1331
18:39 Блог "Роналду має попроситися у Зеніт". З Боярським усе гірше, ніж ми думали! 1366
18:25 Футбол Алаба не залишить Баварію до кінця сезону 1008

Калініна програла бельгійці у першому колі турніру в Австрії

Сьогодні 21:40 385 0
Українка дала бій фаворитці турніру
Калініна програла бельгійці у першому колі турніру в Австрії
#Мертенс, #Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українка Ангеліна Калініна поступилася Елізе Мертенс у першому колі турніру WTA в Австрії.

Ангеліна впевнено провела перший сет. Потім провалили другий сет, взявши лише один гейм. У третьому сеті Мертенс зіграла краще і виграла цей матч.

Зустріч тривала 2 години та 7 хвилин. Калініна реалізувала 3 з 10 брейкпоінтів, а Мертенс - 5 з 11. 

Upper Austria Ladies Linz - International
Лінц, Автрія
Хард (зал)
Призовий фонд - $225,500
Перше коло, 11 листопада

Елізе Мертенс (Бельгія, 21) - Ангеліна Калініна (Україна, 163) 2:6, 6:1, 6:2

Нагадаємо, Ястремська і Костюк знялися з парного турніру WTA в Лінці.

Коментарі ()