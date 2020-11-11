Українка дала бій фаворитці турніру

Джерело - Чемпіон.

Українка Ангеліна Калініна поступилася Елізе Мертенс у першому колі турніру WTA в Австрії.

Ангеліна впевнено провела перший сет. Потім провалили другий сет, взявши лише один гейм. У третьому сеті Мертенс зіграла краще і виграла цей матч.

Зустріч тривала 2 години та 7 хвилин. Калініна реалізувала 3 з 10 брейкпоінтів, а Мертенс - 5 з 11.

Upper Austria Ladies Linz - International

Лінц, Автрія

Хард (зал)

Призовий фонд - $225,500

Перше коло, 11 листопада

Елізе Мертенс (Бельгія, 21) - Ангеліна Калініна (Україна, 163) 2:6, 6:1, 6:2

Нагадаємо, Ястремська і Костюк знялися з парного турніру WTA в Лінці.