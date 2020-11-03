Костюк знялася з турніру в Чарльстоні

Марта Костюк знялася з турніру в США

Українська тенісистка Марта Костюк в останній момент знялася з турніру ITF 100 в американському Чарльстоні.

Про це повідомляє suspilne.media.

18-річна Марта була в списку заявлених тенісисток на турнір, однак вирішила пропустити Чарльстон. Відповідно, під час жеребкування основної сітки Костюк не було.

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Турнір у Чарльстоні закриває 3-тижневу американську програму жіночих турнірів ITF - спершу були змагання у Мейконі, далі у Тайлері, а тепер у Чарльстоні. Перші два турніри проходили на харді, останній - на ґрунті.

У змагальному календарі 2020 року Марти Костюк залишився останній турнір - у Лінці. Він пройде з 9 по 16 листопада. Костюк стартуватиме з кваліфікації.