Світоліна: Горю бажанням стати першою ракеткою світу

Перша ракетка України Еліна Світоліна має намір перемогти на турнірі Великого Шолома і стати першою ракеткою світу.

Про це вона розповіла порталу Новое Время.

"Всі посиділи трохи на карантині, і кілька людей вже завершили свою кар'єру. Незрозуміла ситуація, тому я якось не замислююся про те, коли закінчу кар'єру. Я горю бажанням перемогти на турнірі Великого Шолома і стати першою ракеткою світу", - сказала Світоліна.