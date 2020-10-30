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Костюк вийшла до чвертьфіналу турніру у США

Вчора 23:31 210 0
Матч тривав 1 годину 33 хвилини
Костюк вийшла до чвертьфіналу турніру у США
#Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (№104 WTA) здобула другу перемогу на 80-тисячнику в Тайлері (Техас, США).

У поєдинку другого кола 18-річна українка, посіяна під восьмим номером, обіграла Вероніку Сепеда Роїг з Парагваю (№173 WTA).

В 1/4 фіналу Костюк змагатиметься проти Сари Еррані з Італії (№131 WTA) або Місакі Дої з Японії (№85 WTA).

Також відзначимо, що Костюк в дуеті з Кларою Таусон з Данії пройшли до півфіналу парного розряду на відмові суперниць.

ITF World Tennis Tour
Тайлер (США)
Призовий фонд $80,000
Друге коло, 30 жовтня

Марта Костюк (Україна) - Вероніка Сепеда Роїг (Парагвай) 6:2, 7:5

Раніше, Костюк знищила Гомес у першому колі на турнірі у США.

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