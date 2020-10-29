Костюк знищила Гомес у першому колі на турнірі у США

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (№104 WTA) впевнено стартувала на 80-тисячнику в Тайлері (Техас, США).
У матчі першого кола 18-річна українка, посіяна під восьмим номером, розгромно обіграла Фернанду Контрерас Гомес з Мексики (№468 WTA). Матч тривав 45 хвилин.
У другому колі Костюк зіграє проти Кеті Волинець (№316 WTA) або Вероніки Сепеда Роїг (№173 WTA).
ITF World Tennis Tour
Тайлер (США)
Призовий фонд $80,000
Перше коло, 29 жовтня
Марта Костюк (Україна) - Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) 6:0, 6:0
Раніше виступи на турнірі в Стамбулі завершила Катаріна Завацька.