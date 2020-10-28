Снігур залишила турнір у Стамбулі

Українка програла п'ятій сіяній

Джерело - Чемпіон.

У другому раунді змагань категорії ITF W25 Дарія Снігур у двох сетах програла 176-й ракетці світу з Румунії Олені Габріелі Рузе, яка на турнірі посіяна під п'ятим номером.

Снігур з лютого поточного року не може виграти два матчі поспіль. Після відновлення сезону у Дарини п'ять поразок при всього двох перемогах.

Дарія Снігур в актуальному рейтингу WTA займає 223-е місце.

Турнір ITF W25

Друге коло, 28 жовтня

Олена Габріелі Рузе - Дарія Снігур 7:6, 6:3

Раніше, Завацька вийшла до чвертьфіналу турніру в Cтамбулі.