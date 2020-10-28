Марченко вийшов до другого коло турніру у Гамбурзі на відмові суперника

Суперники провели на корті 1 годину і 23 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко пробився до другого кола турніру ATP в Гамбурзі.

Марченко виграв у німця Даніеля Альтмаєра на відмові суперника - 6:4, 3:2.

Раніше Ілля програв фінал кваліфікації, проте отримав другий шанс в якості лаки-лузера і поки успішно користується своєю можливістю.

ATP Challenger Tour

Гамбург, Німеччина

Хард

Призовий фонд € 44,820

Перше коло, 28 жовтня

Ілля Марченко - Даніель Альтмаєр 6:4, 3:2 (відмова)

Нагадаємо, Завацька вийшла до чвертьфіналу турніру у Стамбулі.