 Марченко вийшов до другого коло турніру у Гамбурзі на відмові суперника | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Ференцварош – Динамо: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 11:21 1041
Усик висунув ультиматум Джошуа
Сьогодні 14:16 2049
Ференцварош - Динамо: онлайн трансляція
Сьогодні 12:00 2565
Історія дня. Він став легендою Динамо, а закінчував ігрову і починав тренерську кар’єру в Ференцвароші
Сьогодні 11:44 7467
Ференцварош - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 11:29 4506
П’яний гравець Металіста 1925 влаштував масштабну ДТП
Сьогодні 11:06 2098
Ювентус прийме Барселону, Манчестер Юнайтед зіграє з РБ Лейпциг. Матчі 2 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:43 420
Ференцварош – Динамо. Де дивитися матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:28 1107
Боруссія втратила перемогу над Реалом. Результати матчів 2 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:54 1534
Шахтар зіграв внічию з Інтером у 2 турі Ліги чемпіонів
Вчора 21:49 1017
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:55 Футбол Бірмінгем може підписати контракт з Пато 106
18:49 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 157440
18:40 Футбол Шовковський стане депутатом Київської міської ради 248
18:25 Бокс Вайлдер до 2022 року не отримає шансів на титул суперважкої ваги 382
18:17 Блог Усик здав тест на коронавірус перед боєм з Чісорою 176
18:10 Футбол Франков: Які ж дурні у Боруссії - Реал же ніякий! 539
17:55 Теніс Снігур залишила турнір у Стамбулі 389
17:40 Теніс Марченко вийшов до другого коло турніру у Гамбурзі на відмові суперника 368
17:25 Футбол Ліверпуль і Арсенал спробують підписати Траоре 523
17:11 Футбол Баварія і Алаба втретє не змогли домовитися про новий контракт 499
16:56 Футбол Луческу: Не потрібно говорити про конкуренцію між мною і Ребровим 581
16:42 Футбол Марсель - Манчестер Сіті 0:3. Огляд матчу 906
16:27 Бокс Чісора може перейти в ММА після бою з Усиком 915
16:11 Баскетбол Збірна Бельгії втратила лідера команди перед матчем проти України 1136
15:55 Футбол Боруссія М - Реал 2:2. Огляд матчу 1227
15:43 Футбол В Іспанії клубам заборонили рекламувати букмекерів 794
15:31 Блог Світоліна два роки тому виграла підсумковий турнір 185
15:28 Хокей У Швеції закликали відібрати у Білорусі чемпіонат світу з хокею 987
15:12 Футбол Український арбітр працюватиме на матчі Ліги Європи 1089
14:59 Блог Ребров проти Луческу: історія протистоянь 364
14:56 Футбол Аталанта - Аякс 2:2. Огляд матчу 1194
14:46 Футбол Луческу виділив прогрес Ференцвароша 914
14:31 Футбол У Металісті 1925 сумніваються у ступені сп’яніння Кравченка 1226
14:16 Бокс Усик висунув ультиматум Джошуа 2049
13:57 Бокс Хей вражений формою Чісори 1331

Марченко вийшов до другого коло турніру у Гамбурзі на відмові суперника

Сьогодні 17:40 368 0
Суперники провели на корті 1 годину і 23 хвилини
Марченко вийшов до другого коло турніру у Гамбурзі на відмові суперника
#Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко пробився до другого кола турніру ATP в Гамбурзі.

Марченко виграв у німця Даніеля Альтмаєра на відмові суперника - 6:4, 3:2.

Раніше Ілля програв фінал кваліфікації, проте отримав другий шанс в якості лаки-лузера і поки успішно користується своєю можливістю.

ATP Challenger Tour
Гамбург, Німеччина
Хард 
Призовий фонд € 44,820
Перше коло, 28 жовтня

Ілля Марченко - Даніель Альтмаєр 6:4, 3:2 (відмова)

Нагадаємо, Завацька вийшла до чвертьфіналу турніру у Стамбулі.

Коментарі ()