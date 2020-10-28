Марченко вийшов до другого коло турніру у Гамбурзі на відмові суперника

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко пробився до другого кола турніру ATP в Гамбурзі.
Марченко виграв у німця Даніеля Альтмаєра на відмові суперника - 6:4, 3:2.
Раніше Ілля програв фінал кваліфікації, проте отримав другий шанс в якості лаки-лузера і поки успішно користується своєю можливістю.
ATP Challenger Tour
Гамбург, Німеччина
Хард
Призовий фонд € 44,820
Перше коло, 28 жовтня
Ілля Марченко - Даніель Альтмаєр 6:4, 3:2 (відмова)
Нагадаємо, Завацька вийшла до чвертьфіналу турніру у Стамбулі.