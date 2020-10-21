Ястремська заявилася на турнір в Лінці

Даяна Ястремська може зіграти на турнірі в Австрії

Друга ракетка України Даяна Ястремська потрапила до заявки турніру WTA International, який відбудеться 9-15 листопада.

Про це повідомляє btu.org.uа.

Крім Ястремської, на турнір в Лінці заявилися ще шість представниць ТОП-30 рейтингу WTA, в тому числі Аріна Соболенко (12), Олена Рибакіна (19) і Маркета Вондроушова (20).

Відзначимо, що у кваліфікації можуть зіграти три українки: Катерина Козлова, Марта Костюк і Катаріна Завацька.

Нагадаємо, Ястремська програла Брейді у 1 турі турніру в Остраві.