Світоліна поступилася Саккарі у 2 колі на турнірі в Остраві

Перша ракетка України Еліна Світоліна (5) у 2 колі турніру в Остраві поступилася Марії Саккарі (23) із Греції.

Матч тривав 1 годину та 16 хвилин. Світоліна 1 раз подала на виліт, допустила 3 подвійних помилки та використала 2 із 3 брейк-пойнтів.

J&T Banka Ostrava Open – Premier

Острава, Чехія

Хард (зал)

Призовий фонд - $528,500

Друге коло, 21 жовтня

Марії Саккарі - Еліна Світоліна 6:3, 6:3

3️⃣rd quarterfinal of the season! ✨@mariasakkari upsets the No. 1 seed Svitolina, 6-3, 6-3.#jtbankaostravaopen pic.twitter.com/OhqnNp63PV