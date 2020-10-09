Джерело - sport.ua.
Експерша ракетка України Олександр Долгополов через постійні травми розглядає можливість завершення кар'єри.
Про це розповів сам тенісист.
"У мене був розрив хряща в кисті. Мені робили дві операції. Так вона і не відновилася. Грати я так і не зміг.
Чи означає це те, що я поставив хрест на тенісі? Ну, я розглядаю цей варіант. Два роки я намагався. Але це важко весь час намагатися. Я потренувався тиждень-два - боляче. Поки офіційно я про це не оголошував, але розглядаю.
Останні роки я сильно втомлений був. Пожити звичайним життям - це приємно. Звичайне життя - коли мені нікуди не треба. Навіть через два роки мене не тягне до подорожей якихось. Хочу - тренуюся, хочу - ні. Більш розмірене стала життя", - розповів Долгополов.
Відзначимо, що свій останній матч 31-річний Долгополов зіграв у травні 2018 року.