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Долгополов обдумує завершення кар’єри

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Олександр Долгополов прокоментував можливе завершення кар'єри
Долгополов обдумує завершення кар’єри
#Долгополов

Джерело - sport.ua.

Експерша ракетка України Олександр Долгополов через постійні травми розглядає можливість завершення кар'єри.

Про це розповів сам тенісист.

"У мене був розрив хряща в кисті. Мені робили дві операції. Так вона і не відновилася. Грати я так і не зміг.

Чи означає це те, що я поставив хрест на тенісі? Ну, я розглядаю цей варіант. Два роки я намагався. Але це важко весь час намагатися. Я потренувався тиждень-два - боляче. Поки офіційно я про це не оголошував, але розглядаю.

Останні роки я сильно втомлений був. Пожити звичайним життям - це приємно. Звичайне життя - коли мені нікуди не треба. Навіть через два роки мене не тягне до подорожей якихось. Хочу - тренуюся, хочу - ні. Більш розмірене стала життя", - розповів Долгополов.

Відзначимо, що свій останній матч 31-річний Долгополов зіграв у травні 2018 року.

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