 Світоліна пояснила поразку на Ролан Гаррос | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна пояснила поразку на Ролан Гаррос

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Еліна Світоліна прокоментувала поразку на Ролан Гаррос
Світоліна пояснила поразку на Ролан Гаррос
#Світоліна, #Ролан Гаррос

Джерело - champion.com.ua.

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла сконцентруватися у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Франції проти Наді Подороски.

Про це розповіла сам українська тенісистка.

"Це був важкий матч для мене. Багато чого не складалося в мою користь. Мені б хотілося, щоб я зуміла трохи інакше впоратися з грою. Але, кажучи відверто, Подороска провела відмінний матч. Чим мене здивувала суперниця? У Наді дуже гарне обертання, рухається вона теж досить добре. Сьогодні у мене кульгали і мої удари, і концентрація на своїх діях. Було багато факторів, які не давали мені нормально сконцентруватися. Психологічно я не показала себе на всі 100% і це мене дійсно засмутило.

Я не змогла впоратися з умовами і перебороти себе, почати грати краще. Складно було утримувати концентрацію, думаю, що трохи заважала ця думка, що мені не вдається добре подавати. Можливо, я надто фокусувалася на негативних моментах. Просто було важко зосередитися і я не виступила так, як я б того хотіла. Так склалося, звичайно, я дуже засмучена, але що я вже можу зробити. Чомусь сьогодні мені було не дуже зручно грати: у суперниці якісь повільні удари, але обертання присутнє, плюс вітер. Від неї м'ячі прилітали без певної сили, але з незручним обертанням і до нього було складно пристосуватися. Вона також здорово розводила мене по кутах. В кінці я просто втратила свій рівень гри і дала їй можливість показати хороший теніс.

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Думаю, що це був один з тих днів, коли ти надто суворий до себе і вибираєш тільки негативні речі і думаєш про них. Думаю, що важливо знайти якийсь позитив. У такій ситуації я була багато разів, але сьогодні, на жаль, я думала про занадто багато речей, про вітер, та про все, через що падала моя концентрація. Надя також не дала мені багато шансів повністю повернутися в гру. У другому сеті я грала набагато краще, але тією можливістю, яка у мене була, я не скористалася. Думаю, що це сталося саме через те, що я не була сфокусована на всі 100.

Мені потрібно буде розібрати все на дрібні деталі, постаратися зрозуміти, в чому була причина. Особливо, коли це був чвертьфінал, що мене безумовно дуже засмучує, це дуже важкий момент. Але я часто була в такій ситуації, особливо на Ролан Гаррос. Мені не щастить, можливо, наступного разу мені пощастить, я повернуся і в наступний раз буду сильніше і постараюся знову створити собі такий шанс і в цій ситуації відіграти краще", - відзначила Світоліна.

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