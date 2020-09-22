Костюк: Змогла повернутися у матч

Українська тенісистка Марта Костюк змогла вчасно повернутися у гру в матчі проти болгарки Ізабелли Шинікової.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Я вже двічі зустрічалася з суперницею і знала, що від неї очікувати. Розуміла також, наскільки вона непередбачувана. У першому і третьому сетах діяла на повних обертах і активним тенісом просто задавила опонентку. Що відбулося в другій партії? У неї пішов удар, а я десь проявила пасивність, втративши на деякий час контроль над матчем. Втім, трохи понервувавши на початку третьої партії, повернулася в матч і за рахунок перш за все ментальності, записала його собі в актив.

Про наступну суперницю, румунку Лору Йоанну Пар, я маю загальне уявлення. Вона - непогана парниця. Бачила її в дії в Празі і Палермо, але більш детальний план складемо вже безпосередньо перед матчем.

Наскільки відрізняється організація турніру в Парижі від Нью-Йорка? Скажу коротко: тут все по-іншому. У готелі з гравцями живуть і інші постояльці, і не всі слідують загальноприйнятим санітарним нормам. Звичайно, не все ідеально, але і турнір вперше зіткнувся з подібними реаліями", - сказала Костюк.