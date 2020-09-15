Українки без шансів поступилися румунській парі

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська зазнали розгромної поразки в матчі парного розряду на Відкритому чемпіонаті Італії з тенісу.

У зустрічі першого кола українки без будь-яких варіантів поступилися румунському дуету Сімона Халеп / Моніка Нікулеску.

Internazionali BNL d’Italia - Premier 5

Рим, Італія

Призовий фонд $2,098,290

Парний розряд

Перше коло, 15 вересня

Сімона Халеп / Моніка Нікулеску - Еліна Світоліна / Даяна Ястремська 6:0, 6:1

Раніше, Ястремська перемогла Джорджі на турнірі WTA в Італії.