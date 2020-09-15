Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська зазнали розгромної поразки в матчі парного розряду на Відкритому чемпіонаті Італії з тенісу.
У зустрічі першого кола українки без будь-яких варіантів поступилися румунському дуету Сімона Халеп / Моніка Нікулеску.
Internazionali BNL d’Italia - Premier 5
Рим, Італія
Призовий фонд $2,098,290
Парний розряд
Перше коло, 15 вересня
Сімона Халеп / Моніка Нікулеску - Еліна Світоліна / Даяна Ястремська 6:0, 6:1
Раніше, Ястремська перемогла Джорджі на турнірі WTA в Італії.