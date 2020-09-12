Білоруська тенісистка Вікторія Азаренко має виграти фінал US Open проти японки Наомі Осаки.

Про це заявила перша ракетка України Еліна Світоліна.

"У фіналі, думаю, Азаренко обіграє Осаку. Як ми знаємо з минулих виступів Вікторії, коли вона вигравала свої титули на "Шоломах", якщо вона відчуває впевненість в собі, то може грати дуже здорово. Мені здається, що зараз у неї саме такий настрій, вона обіграла Серену і інших хороших гравців", - сказала Світоліна.