Джерело - Великий теніс України.
Білоруська тенісистка Вікторія Азаренко має виграти фінал US Open проти японки Наомі Осаки.
Про це заявила перша ракетка України Еліна Світоліна.
"У фіналі, думаю, Азаренко обіграє Осаку. Як ми знаємо з минулих виступів Вікторії, коли вона вигравала свої титули на "Шоломах", якщо вона відчуває впевненість в собі, то може грати дуже здорово. Мені здається, що зараз у неї саме такий настрій, вона обіграла Серену і інших хороших гравців", - сказала Світоліна.
Нагадаємо, Осака знялася з турніру у Римі.