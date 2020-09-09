Лопатецька зіграє на юніорському Ролан Гаррос

Дарина Допатецька може виступити на турнірі в Парижі серед гравців до 18 років

Джерело - Чемпіон.

Дарина Допатецька заявилася на юніорський Ролан Гаррос. 17-річна українка потрапила в основну сітку турніру завдяки своєму дорослому рейтингу.

Про це повідомляє ФТУ.

Цього року через пандемію коронавірусу юніорський турнір на US Open не був проведений. На Ролан Гаррос його проведуть без кваліфікації.

В альтернативі юніорського Ролан Гарросу зазначені ще три українські тенісисти: Любов Костенко, Сабіна Зейналова та В’ячеслав Белінський.

Нагадаємо, Бондаренко програла у першому колі турніру WTA у Стамбулі.