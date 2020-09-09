Стали відомі учасниці першого півфіналу US Open

Джерело - Чемпіон.
8 вересня в Нью-Йорку відбулися чвертьфінальні матчі Відкритого чемпіонату США з тенісу в верхній частині жіночої сітки.
Американка Дженніфер Брейді без особливих проблем розібралася з Юлією Путінцевою з Казахстану. А Наомі Осака з Японії була сильнішою за Шелбі Роджерс з США.
1/4 фіналу. Верхня частина сітки
[28] Дженніфер Брейді - [23] Юлія Путінцева 6:3, 6:2
[4] Наомі Осака - Шелбі Роджерс 6:3, 6:4
Нижня частина сітки (матчі відбудуться 9 вересня)
Цветана Піронкова - [3] Серена Вільямс
Вікторія Азаренко - [16] Еліза Мертенс
Раніше, Завацька програла у першому колі турніру WTA у Стамбулі.