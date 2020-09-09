Стали відомі учасниці першого півфіналу US Open

Путівку до фіналу розіграють Осака і Бреді

Джерело - Чемпіон.

8 вересня в Нью-Йорку відбулися чвертьфінальні матчі Відкритого чемпіонату США з тенісу в верхній частині жіночої сітки.

Американка Дженніфер Брейді без особливих проблем розібралася з Юлією Путінцевою з Казахстану. А Наомі Осака з Японії була сильнішою за Шелбі Роджерс з США.

1/4 фіналу. Верхня частина сітки

[28] Дженніфер Брейді - [23] Юлія Путінцева 6:3, 6:2

[4] Наомі Осака - Шелбі Роджерс 6:3, 6:4

Нижня частина сітки (матчі відбудуться 9 вересня)

Цветана Піронкова - [3] Серена Вільямс

Вікторія Азаренко - [16] Еліза Мертенс

Раніше, Завацька програла у першому колі турніру WTA у Стамбулі.