Фізично Костюк вже готова вигравати турніри Grand Slam – експерт

Українська тенісистка Марта Костюк фізично підготовлена до перемог на турнірах Grand Slam, однак не психологічно.

Про це розповів семиразовий чемпіон турнірів Grand Slam Матс Віландер.

"Фізично Костюк вже готова вигравати турніри Grand Slam, але психологічно, як показав третій сет матчу з Осакою, поки не готова.

Актуально: Наомі Осака - Марта Костюк. Огляд матчу

Але Марта – неймовірна спортсменка, мені подобається, що вона не боїться виходити до сітки. Для неї цей матч – ідеальний, щоб розібратися в собі і своїй грі", - сказав Віландер.