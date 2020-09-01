Козлова вийшла у друге коло US Open

Джерело - Чемпіон.
Українка Катерина Козлова впевнено розпочала боротьбу на Відкритому чемпіонаті США з тенісу.
У матчі першого кола українська тенісистка обіграла 18-річну Вітні Осігве з США (№143 WTA).
Матч тривав 1 годину та 33 хвилини.
У другому раунді українка зустрінеться з шостою сіяною Петрою Квітовою з Чехії.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Призовий фонд - $21,656,000
Хард
Перше коло, 01 вересня
Катерина Козлова - Вітні Осігве 6:3, 7:5
Раніше, Костюк знищила росіянку у першому колі US Open.