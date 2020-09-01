 Завацька покидає US Open | Теніс | Champion.com.ua
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Завацька покидає US Open

Сьогодні 08:25 825 0
Катаріна Завацька не змогла пробитися у наступне коло турніру
Завацька покидає US Open
#Завацька, #US Open

Джерело - Чемпіон.

Українка Катаріна Завацька  у першому колі на Відкритому чемпіонаті США поступилася Олені Рибакіній із Казахстану.

Матч тривав 67 хвилин. Завацькій за гру не вдалося заробити жодного брейкпоінта, а їй суперниця реалізувала 4 шанси на брейк з 12.

Для 20-річної українки це був дебютний поєдинок на турнірах Grand Slam в основній сітці.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Призовий фонд - $21,656,000
Хард
Перше коло, 01 вересня

Олена Рибакіна – Катаріна Завацька 6:3, 6:0

Раніше, Костюк знищила росіянку у першому колі US Open.

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