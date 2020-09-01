Завацька покидає US Open

Катаріна Завацька не змогла пробитися у наступне коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українка Катаріна Завацька у першому колі на Відкритому чемпіонаті США поступилася Олені Рибакіній із Казахстану.

Матч тривав 67 хвилин. Завацькій за гру не вдалося заробити жодного брейкпоінта, а їй суперниця реалізувала 4 шанси на брейк з 12.

Для 20-річної українки це був дебютний поєдинок на турнірах Grand Slam в основній сітці.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Призовий фонд - $21,656,000

Хард

Перше коло, 01 вересня

Олена Рибакіна – Катаріна Завацька 6:3, 6:0

Раніше, Костюк знищила росіянку у першому колі US Open.