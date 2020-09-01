Завацька покидає US Open

Джерело - Чемпіон.
Українка Катаріна Завацька у першому колі на Відкритому чемпіонаті США поступилася Олені Рибакіній із Казахстану.
Матч тривав 67 хвилин. Завацькій за гру не вдалося заробити жодного брейкпоінта, а їй суперниця реалізувала 4 шанси на брейк з 12.
Для 20-річної українки це був дебютний поєдинок на турнірах Grand Slam в основній сітці.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Призовий фонд - $21,656,000
Хард
Перше коло, 01 вересня
Олена Рибакіна – Катаріна Завацька 6:3, 6:0
Раніше, Костюк знищила росіянку у першому колі US Open.