Калініна зіграє на US Open

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 145) увійшла у заявковий список основної сітки Відкритого чемпіонату США після відмови від участі словенки Тамари Зіданшек (№73).

Про це повідомляє пресслужба US Open.

23-річна українка може вдруге виступити в основній сітці US Open: в 2018 році Ангеліна успішно пройшла кваліфікацію і програла в другому колі на той момент чинній чемпіонці Слоан Стівенс.

Tamara Zidansek has withdrawn from the US Open.



Anhelina Kalinina moves into the main draw.



