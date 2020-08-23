Ястремська: Хотіла знятися з матчу

Друга ракетка України Даяна Ястремська задоволена перемогою над експершою ракеткою світу Вінус Вільямс на турнірі в Нью-Йорку.

Про це розповіла сама українка.

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"Я дуже рада, що виграла, але також і засмучена, тому що в першому сеті у мене були дуже хороші шанси. Але потім я підвернула щиколотку і, якщо чесно, повністю втратила концентрацію. Я почала думати про біль, як я підвернула ногу і що буде далі.

Дійсно хотіла знятися з матчу після першого гейму в другій партії. Але в наступному геймі, коли я подавала, то я сказала собі, що не буду зніматися, що буду грати до кінця. Не важливо, як закінчиться гра, але потрібно завершити цей поєдинок. Мені і справді потрібно було справлятися з болем.

Я трохи заспокоїлася і почала приймати правильні рішення. Стала грати трохи простіше. Я не фокусувалася на якійсь особливій грі, тому що знала, що не можу добре рухатися зараз. Просто почала повертати м'яч на той бік, і це стало вирішальним фактором", - сказала Даяна.