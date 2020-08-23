Даяна Ястремська - Вінус Вільямс: відеоогляд матчу

Друга ракетка України Даяна Ястремська (25) стартувала з перемоги на турнірі серії Прем'єр 5 в Нью-Йорку ("Western & Southern Open"), який цього року перенесли з Цинциннаті.

У матчі першого кола українка, посіяна на змаганнях під 16-м номером, з камбеком обіграла експершу ракетку світу Вінус Вільямс (65), яка отримала від організаторів вайлд-кард.

Матч тривав 2 години і 35 хвилин. Ястремська за гру оформила 9 подач на виліт, реалізувала 5 із 10 брейків та припустилась 7 подвійних помилок. Її суперниця зробила 6 ейсів, реалізувала 3 із 14 брейків при 8 подвійних помилках.

Western & Southern Open - Premier 5

Нью-Йорк, США

22 серпня

Призовий фонд $2,250,829

одиночний розряд, хард

Даяна Ястремська (Україна) - Вінус Вільямс (США) - 5:7, 6:2, 7:5