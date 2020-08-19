Сестри Кіченок виступлять на US Open

Вони будуть єдиними українками у парній сітці Відкритого чемпіонату США

Джерело - Чемпіон.

Людмила і Надія Кіченок під 10-м номером увійшли до заявочного листа US Open.

Про це повідомляє пресслужба турніру

Всього на турнірі зіграють 32 пари замість традиційних 64.

Сестри Кіченок будуть єдиними представницями України в парній сітці американського Шолома. Що стосується одиночного розряду, то на US Open повинні зіграти Даяна Ястремська, Катерина Козлова, Катерина Бондаренко і Леся Цуренко. Марта Костюк потрапить в основну сітку, якщо з турніру зніметься ще одна тенісистка.

Людмила Кіченок торік на US Open пробилася у чвертьфінал. Надія в Нью-Йорку ніколи не доходила далі другого раунду.

Відкритий чемпіонат США з тенісу відбудеться з 31 серпня по 13 вересня.

Раніше, Світоліна прийняла рішення не грати на US Open.