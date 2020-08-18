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Світоліна зіграє на турнірі в Римі і на Ролан Гаррос

Сьогодні 19:40 456 0
Тенісистка з'явилася в попередніх заявках на ці змагання
Світоліна зіграє на турнірі в Римі і на Ролан Гаррос
#Світоліна

Джерело - sport.ua.

Перша ракетка України Еліна Світоліна заявилася на великі грунтові турніри, які пройдуть у вересні-жовтні в Європі.

Про це повідомляє ВТУ.

Найкраща українська тенісистка з'явилася в попередніх заявках турніру Прем'єр 5 в Римі (старт 21 вересня) і Ролан Гаррос (старт 28 вересня). Ці змагання можуть стати для українки першими після паузи в сезоні, так як вона не буде виступати на турнірах, які відбудуться в США.

Торік Світоліна програла Вікторії Азаренко у другому колі турніру в Римі, а на Ролан Гаррос дійшла до третього раунду, де поступилася Гарбінє Мугурусі.

Раніше повідомлялося, що Світоліна - в ТОП-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу.

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