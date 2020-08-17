Світоліна потрапила до ТОП-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу

У 2020 році Світоліна заробила 6,4 мільйона доларів

До рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменок світу за 2020 рік потрапила перша ракетка України Еліна Світоліна.

Про це повідомляє Forbes.

За 2020 рік вона заробила 6,4 мільйона доларів, що є сьомим результатом у світі.

ТОП-10 рейтингу:

1. Наомі Осака (теніс). $ 37,4 млн ($ 3,4 - призові, $ 34 - контракти);

2. Серена Вільямс (теніс). $ 36 млн ($ 4 - призові, $ 32 - контракти);

3. Ешлі Барті (теніс). $ 13,1 млн ($ 10,1 - призові, $ 3 - контракти);

4. Сімона Халеп (теніс). $ 10,9 млн ($ 6,9 - призові, $ 4 - контракти);

5. Б’янка Андрееску (теніс). $ 8,9 млн ($ 4,9 - призові, $ 4 - контракти);

6. Гарбіньє Мугуруса (теніс). $ 6,6 млн ($ 2,1 - призові, $ 4,5 - контракти);

7. Еліна Світоліна (теніс). $ 6,4 млн ($ 5,4 - призові, $ 1 - контракти);

8. Софія Кенін (теніс). $ 5,8 млн ($ 4,8 - призові, $ 1 - контракти);

9. Анжелік Кербер (теніс). $ 5,3 млн ($ 1,3 - призові, $ 4 - контракти);

10. Алекс Морган (футбол). $ 4,6 млн ($ 400 тис. - бонуси, $ 4,2 млн - зарплата).

Відзначимо, що перші дев'ять місць в рейтингу зайняли представниці тенісу. Компанію їм склала футболістка Алекс Морган.

Раніше, Світоліна прийняла рішення не грати на US Open.