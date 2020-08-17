 Світоліна потрапила до ТОП-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна потрапила до ТОП-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу

Сьогодні 22:10 434 0
У 2020 році Світоліна заробила 6,4 мільйона доларів
Світоліна потрапила до ТОП-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу
#Світоліна

Джерело - sport.ua.

До рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменок світу за 2020 рік потрапила перша ракетка України Еліна Світоліна. 

Про це повідомляє Forbes.

За 2020 рік вона заробила 6,4 мільйона доларів, що є сьомим результатом у світі.

ТОП-10 рейтингу:

1. Наомі Осака (теніс). $ 37,4 млн ($ 3,4 - призові, $ 34 - контракти);

2. Серена Вільямс (теніс). $ 36 млн ($ 4 - призові, $ 32 - контракти);

3. Ешлі Барті (теніс). $ 13,1 млн ($ 10,1 - призові, $ 3 - контракти);

4. Сімона Халеп (теніс). $ 10,9 млн ($ 6,9 - призові, $ 4 - контракти);

5. Б’янка Андрееску (теніс). $ 8,9 млн ($ 4,9 - призові, $ 4 - контракти);

6. Гарбіньє Мугуруса (теніс). $ 6,6 млн ($ 2,1 - призові, $ 4,5 - контракти);

7. Еліна Світоліна (теніс). $ 6,4 млн ($ 5,4 - призові, $ 1 - контракти);

8. Софія Кенін (теніс). $ 5,8 млн ($ 4,8 - призові, $ 1 - контракти);

9. Анжелік Кербер (теніс). $ 5,3 млн ($ 1,3 - призові, $ 4 - контракти);

10. Алекс Морган (футбол). $ 4,6 млн ($ 400 тис. - бонуси, $ 4,2 млн - зарплата).

Відзначимо, що перші дев'ять місць в рейтингу зайняли представниці тенісу. Компанію їм склала футболістка Алекс Морган.

Раніше, Світоліна прийняла рішення не грати на US Open.

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