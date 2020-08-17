Світоліна потрапила до ТОП-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу

Джерело - sport.ua.
До рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменок світу за 2020 рік потрапила перша ракетка України Еліна Світоліна.
Про це повідомляє Forbes.
За 2020 рік вона заробила 6,4 мільйона доларів, що є сьомим результатом у світі.
ТОП-10 рейтингу:
1. Наомі Осака (теніс). $ 37,4 млн ($ 3,4 - призові, $ 34 - контракти);
2. Серена Вільямс (теніс). $ 36 млн ($ 4 - призові, $ 32 - контракти);
3. Ешлі Барті (теніс). $ 13,1 млн ($ 10,1 - призові, $ 3 - контракти);
4. Сімона Халеп (теніс). $ 10,9 млн ($ 6,9 - призові, $ 4 - контракти);
5. Б’янка Андрееску (теніс). $ 8,9 млн ($ 4,9 - призові, $ 4 - контракти);
6. Гарбіньє Мугуруса (теніс). $ 6,6 млн ($ 2,1 - призові, $ 4,5 - контракти);
7. Еліна Світоліна (теніс). $ 6,4 млн ($ 5,4 - призові, $ 1 - контракти);
8. Софія Кенін (теніс). $ 5,8 млн ($ 4,8 - призові, $ 1 - контракти);
9. Анжелік Кербер (теніс). $ 5,3 млн ($ 1,3 - призові, $ 4 - контракти);
10. Алекс Морган (футбол). $ 4,6 млн ($ 400 тис. - бонуси, $ 4,2 млн - зарплата).
Відзначимо, що перші дев'ять місць в рейтингу зайняли представниці тенісу. Компанію їм склала футболістка Алекс Морган.
Раніше, Світоліна прийняла рішення не грати на US Open.