Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру у Палермо

Українка впевнено пробилася в 1/4 фіналу турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська продовжує боротьбу на турнірі WTA в Італії.

У другому колі українка обіграла лакі-лузера Осеан Доден з Франції (№116 WTA).

Матч тривав 1 годину та 18 хвилин. Ястремська 11 разів подала на виліт, допустила 2 подвійних помилки та використала 5 із 8 брейк пойнтів.

Palermo Ladies Open - International

Палермо, Італія

Призовий фонд - 225,500 доларів

Ґрунт

Друге коло, 06 серпня

Даяна Ястремська - Осеан Доден 6:2, 6:4

Раніше, Ястремська перемогла у стартовому матчі в Палермо.