Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру у Палермо

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська продовжує боротьбу на турнірі WTA в Італії.
У другому колі українка обіграла лакі-лузера Осеан Доден з Франції (№116 WTA).
Матч тривав 1 годину та 18 хвилин. Ястремська 11 разів подала на виліт, допустила 2 подвійних помилки та використала 5 із 8 брейк пойнтів.
Palermo Ladies Open - International
Палермо, Італія
Призовий фонд - 225,500 доларів
Ґрунт
Друге коло, 06 серпня
Даяна Ястремська - Осеан Доден 6:2, 6:4
Раніше, Ястремська перемогла у стартовому матчі в Палермо.