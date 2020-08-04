Ястремська: Грати після повернення важко

Українська тенісистка Даяна Ястремська рада поверненню на змагання.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Важко описати свої відчуття на корті. В першу чергу, я дуже щаслива, тому що так давно не грала. Разом з тим грати було дуже важко, тому що ти не був в цій атмосфері довгий час і ці відчуття, які є на змаганнях, трохи забуваються.

Сьогодні найважливіше - це психологічна складова. Фізично теж було трохи складно, тому що матчевої практики не було давно. Найкращий час в Палермо - це коли ти знаходишся на корті і в своїй кімнаті. Тільки там можна перебувати без маски і дихати нормально. Але це дуже здорово і класно, що проходить турнір і ми змагаємося, тому що я дуже скучила. Всі гравці з повагою ставляться до правил і добре, що все відмінно працює", - відзначила Ястремська.