4 головних інтриги перед рестартом сезону WTA

Джерело - Чемпіон.

Тенісним уболівальникам під час карантину довелося важче всіх. Саме вони найдовше чекали повернення своїх улюбленців до справи - все-таки, регулярні перельоти між країнами навіть зараз робити дуже проблематично.

Вже на повну котушку йдуть різні виставкові турніри, на яких періодично з'являються і топ-тенісистки, але справжні битви, якщо говорити про WTA, почнуться вже з 3 серпня, коли стартує турнір в Палермо.

На жаль, тут ще до старту основної сітки не обійшлося без COVID-19. Коронавірус був виявлений в однієї зі спортсменок, яку тут же ізолювали.

Єдиною українкою на турнірі буде Даяна Ястремська. 3 серпня вона зіграє проти 23-річної іспанки Сари Соррібес-Тормо (№83 WTA). За оцінка аналітиків Parimatch у Даяни 58% на перемогу. Також Ястремська виступить в парному розряді. Друга ракетка України 4 серпня зіграє в дуеті з румункою Ралукой Олару. Їх суперницями будуть Аранча Рус (Нідерланди) і Тамара Зіданшек (Словенія). Шанси пари Ястремська/Соррібес-Тормо на перемогу - 63%.

На жаль не змогла пробитися в основну сітку турніру Марта Костюк. У вирішальному матчі вона поступилася росіянці Людмилі Самсонової. Також через травму знялася з турніру Леся Цуренко. Не побачимо ми в Палермо і Симону Халеп. Друга ракетка світу не захотіла заради участі проводити два тижні на карантині, такі заходи італійський уряд зараз застосовує до жителів Румунії та Болгарії.

Інтрига №1: кого і де побачимо?

Головне питання, звичайно ж, виникає щодо навколотенісної ситуації. В першу чергу, це відноситься до самих тенісисток, які ще до кінця не впевнені, де вони будуть виступати і взагалі чи будуть. Зокрема, друга ракетка світу Симона Халеп вже кілька місяців заявляє про те, що, швидше за все не буде грати на US Open, а також пропустить всю американську серію на харді.

У підвішеному стані знаходяться і організатори турнірів. Незважаючи на те, що правила системи безпеки ретельно прописані і узгоджені з владою, але в будь-який момент все може піти не за планом. Тим більше, що деякі змагання, як празькі, вирішили питання можливості скасування двотижневого карантину для тенісисток після в'їзду в країну.

Інтрига №2: два Grand Slam

У досить короткий термін після рестарту сезону пройдуть відразу два турніри "Великого шолома" - US Open і Roland Garros. Причому саме в такій послідовності і з інтервалом всього в три тижні. Як тенісисткам вдасться за такий короткий термін перейти від харду на грунт - велике питання.

Експерти Parimatch вважають, що найкраще це вдасться зробити чемпіонці французького Мейджора-2018 Симоні Халеп, коефіцієнт на успіх якої на Roland Garros дорівнює 5,5. При цьому залишається невідомим, чи виступить румунка в Парижі або відмовиться від участі.

Також непогані шанси дають і чинній чемпіонці турніру Ешлі Барті і 23-кратній переможниці турнірів "Великого шолома" Серені Вільямс - на перемогу обох коефіцієнт 10. Американка, до слова, тричі перемагала в Парижі, але ніколи не вважала цей турнір улюбленим для себе.

Інтрига №3: хто закінчить рік у статусі першої ракетки світу?

Від виступу на великих турнірах (а, крім "Шоломів", це ще будуть змагання в Цинциннаті, Мадриді, Римі, Пекіні та Ухані) залежить становище в рейтингу WTA на кінець року. Зараз першою з пристойним запасом йде Ешлі Барті (2700 очок переваги над головним переслідувачем - Симоною Халеп), але австралійці потрібно буде дуже багато захищати до кінця сезону - перемогу на Roland Garros, фінал Пекіна, півфінали Цинциннаті і Ухань.

Не варто скидати з рахунків і Кароліну Плішкова, що йде зараз третьою. Чешка в 2018-му році вже була першою, а зараз серйозно налаштована зіграти на максимальній кількості турнірів. Більш того, після рестарту сезону буде дуже багато харду, де Плішкова завжди відчуває себе дуже комфортно.

При цьому всім, не можна виключати прориву і інших тенісисток, які гратимуть дуже багато, особливо, якщо велика кількість топів буде відмовлятися від участі в змаганнях.

Інтрига №4. А що Світоліна?

Окремо варто згадати про головну української надії в WTA - п'ятій ракетці світу Еліні Світоліній. Українка досить рано почала готуватися до рестарту і вже встигла виграти один виставковий міні-турнір, який пройшов в Берліні. Поки що Світоліна не оголосила, на якому турнірі планує повернутися, але точно це буде не в Палермо, а пізніше.

Швидше за все, головну ставку українка зробить на виступі на грунті і зосередить основні сили на турнірах в Мадриді і Римі, а також Roland Garros. Світоліна неодноразово зізнавалася, що на повільному покритті у неї виходить грати найкраще, а її результати це підтверджують - вже двічі вона вигравала титул в столиці Італії і стільки ж разів добиралася до чвертьфіналу в Парижі. Зараз вона також входить в пул головних фавориток Roland Garros, а експерти Parimatch поділяють цю думку, пропонуючи на її перемогу коефіцієнт 17,0 - вище шанси оцінюються тільки у восьми тенісисток.

Крім того, Світоліна, як і Халеп, ще не визначилася щодо US Open, і, якщо вона все ж відмовиться від виступу в Нью-Йорку, то у неї буде багато часу і можливостей для того, щоб максимально налаштувати себе саме на грунтові турніри. Що стосується азіатської частини сезону, то тут плани українки перед рестартом ще овіяні густим туманом.