Світоліна програла Петкович на турнірі у Берліні

Гра тривала 1 годину 30 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна у матчі за третє місце виставкового турніру Bett1 Aces Berlin 2 зустрічалася з німкенею Андреа Петкович.

Матч завершився перемогою німкені у двох сетах. Перший сет німкеня вела у рахунку 5:0 і було 40:15. Вона не змогла реалізувати подвійний матч-бол. Далі українка виграла чотири гейми. Все ж німкеня виграла 6:4. У другому сеті на тайбрейку виграла німкеня.

Bett1 Aces Berlin 2

Берлін, Німеччина

Хард

Матч за третє місце, 19 липня

Андреа Петкович – Еліна Світоліна 6:4, 7:6 (7:1)

Нагадаємо, у півфіналі Світоліна програла Севастовій.