Світоліна програла Петкович на турнірі у Берліні

Джерело - Чемпіон.
Еліна Світоліна у матчі за третє місце виставкового турніру Bett1 Aces Berlin 2 зустрічалася з німкенею Андреа Петкович.
Матч завершився перемогою німкені у двох сетах. Перший сет німкеня вела у рахунку 5:0 і було 40:15. Вона не змогла реалізувати подвійний матч-бол. Далі українка виграла чотири гейми. Все ж німкеня виграла 6:4. У другому сеті на тайбрейку виграла німкеня.
Bett1 Aces Berlin 2
Берлін, Німеччина
Хард
Матч за третє місце, 19 липня
Андреа Петкович – Еліна Світоліна 6:4, 7:6 (7:1)
Нагадаємо, у півфіналі Світоліна програла Севастовій.