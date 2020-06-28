Костюк про виступ у Верховній Раді: У своїй сфері я буду більш корисною, ніж в політиці

Марта Костюк не збирається йти у політику.

Про це сказала сама тенісистка.

"Все було дуже урочисто, але на той момент не було багато кого з депутатів. Я, звісно, дуже хвилювалася. Пам’ятаю, що вивчила цей текст за 2-3 дні до виступу і моїм головним завданням було не сильно його читати. Хвилювалася, що десь зіб’юсь, чи не так скажу. Але це гарний досвід, який був у моєму житті.

Йти у політику в мене думок не виникало. Вважаю, що я принесу більше користі, як незалежний представник нашої країни. У своїй сфері я буду більш корисною, ніж в політиці",- сказала Костюк.