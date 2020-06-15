Завацька виграла стартовий матч на турнірі у Франції

Українська тенісистка Катаріна Завацька виграла свій перший матч на турнірі в Екс-ан-Прованс (Франція).

Про це повідомляє btu.org.ua.

Українка з рахунком 7:5, 7:5 обіграла француженку Манон Арканьйолі.

"Це маленький турнір, який проводить французька федерація. Тут немає реального клубу, просто є два корти, екран, де показують рахунок, є судді. Тут також особливі правила: можна торкатися лише своїх м'ячів. Супернику його м'ячі треба передавати ракеткою і не торкатися їх руками. Такі турніри йтимуть ціле літо. Добре, що є матчева практика і невеликий заробіток. За матч тобі дають 100 євро, за перемогу - 200. Екс-ан-Прованс приблизно в 1,5 години їзди від Каннів", - розповіла Завацька.