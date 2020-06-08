 Ястремська виступить на турнірі у Сербії | Теніс | Champion.com.ua
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Ястремська виступить на турнірі у Сербії

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Ястремська виступить на турнірі у Сербії
#Ястремська, #Сербія

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Даяна Ястремська виступить на виставковому турнірі Eastern European Championship у Сербії.

Про це повідомляє BTU.

Змагання відбудуться на кортах Тенісної академії Янко Тіпсаревича у Белграді наступного тижня,

У жіночій сітці також зіграє українка Катерина Козлова. Серед інших учасниць - Крістіна Младенович, Полона Герцог, Ольга Данилович.

У чоловічій сітці Eastern European Championship виступить киянин Сергій Стаховський.

Нагадаємо, Іванна Ястремська виграла дебютний титул на турнірах ФТУ.

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