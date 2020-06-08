Ястремська виступить на турнірі у Сербії

Джерело - btu.org.ua.
Українська тенісистка Даяна Ястремська виступить на виставковому турнірі Eastern European Championship у Сербії.
Про це повідомляє BTU.
Змагання відбудуться на кортах Тенісної академії Янко Тіпсаревича у Белграді наступного тижня,
У жіночій сітці також зіграє українка Катерина Козлова. Серед інших учасниць - Крістіна Младенович, Полона Герцог, Ольга Данилович.
У чоловічій сітці Eastern European Championship виступить киянин Сергій Стаховський.
Нагадаємо, Іванна Ястремська виграла дебютний титул на турнірах ФТУ.