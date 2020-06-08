Американська тенісистка Серена Вільямс вказала на проблему расизму і дискримінації.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Багато людей не знають, що за все своє життя я зіткнулася з безліччю різних складнощів. Мені довелося стикатися з нерівністю, з расизмом, і, на жаль, це стало певного роду нормою для людей з моїм кольором шкіри. Це дійсно неприємно, нам доводиться регулярно з цим стикатися, але мені не можна було допустити, щоб це стало нормою.

Особисто я дуже побожна і вірю в Біблію. З божою допомогою ми зможемо знайти спокій і бути в безпеці. Я знайшла розраду в цьому. Але дуже сумно, що людині мого рівня довелося змиритися з багатьма речами через колір шкіри", - розповіла Вільямс.