В Ірпені відбудеться ще один виставковий турнір

Федерація тенісу України організовує в Ірпені ще один виставковий турнір за участю українських гравців.

Про це повідомляє пресслужба ФТУ.

Естафету у жіночих змагань UTF Invitational Ladies приймають чоловічі - UTF Gentlemen Invitational. Турнір відбудеться 9-13 червня. Схема його проведення - 8 учасників, 2 групи, 2 півфінали та фінал.

На UTF Gentlemen Invitational виступлять Владислав Орлов, Владислав Манафов, Олексій Крутих, Микита Маштаков, Марат Дев'ятьяров, Олег Приходько, Павло Шумейко та В'ячеслав Бєлінський.

Нагадаємо, Костюк обіграла Закарлюк та виграла турнір UTF Ladies Invitational.