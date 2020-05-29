Дятлова обіграла Берген на турнірі в Ірпені

Катерина Дятлова має шанси на вихід із групи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 травня, в Ірпені відновився показовий турнір UTF Ladies Invitational серед українських тенісисток, який був призупинений через погоду.

Катерина Дятлова замінила на турнірі травмовано Надію Кіченок. У четвер вона проводила свій перший матч на змаганнях проти Марії Берген. Однак через дощ матч був зупинений.

Продовжити протистояння вдалося лише наступного дня. Дятлова одразу завершила першу партію – 6:3, а в наступній віддала Берген лише один гейм – 6:1.

UTF LADIES INVITATIONAL

Група В, 1 раунд

29 травня

Катерина Дятлова – Марія Берген 6:3, 6:1

Раніше, Закарлюк обіграла Кіченок.

Також, Костюк розібралася з Берген.