Дятлова обіграла Берген на турнірі в Ірпені

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29 травня, в Ірпені відновився показовий турнір UTF Ladies Invitational серед українських тенісисток, який був призупинений через погоду.
Катерина Дятлова замінила на турнірі травмовано Надію Кіченок. У четвер вона проводила свій перший матч на змаганнях проти Марії Берген. Однак через дощ матч був зупинений.
Продовжити протистояння вдалося лише наступного дня. Дятлова одразу завершила першу партію – 6:3, а в наступній віддала Берген лише один гейм – 6:1.
UTF LADIES INVITATIONAL
Група В, 1 раунд
29 травня
Катерина Дятлова – Марія Берген 6:3, 6:1
Раніше, Закарлюк обіграла Кіченок.
Також, Костюк розібралася з Берген.