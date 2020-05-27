 Костюк: На початку матчу була маленька паніка | Теніс | Champion.com.ua
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Костюк: На початку матчу була маленька паніка
#Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк нервувала на початку першого матчу після карантину.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

"Які емоції після повернення на корт? Кайф! Класно! На початку матчу була, звичайно, маленька паніка. Я не розуміла ні куди бігти, ні як грати, ні як до м'яча підходити.

Хоча я тренувалася, але тут зовсім інші м'ячі. Корт теж не такий, був м'якуватий після дощу, але зараз вже краще. Я нервувала через відсутність ігрової практики? Так, всі по-різному реагують, ну а я, ось так", - розповіла Костюк.

Раніше, Закарлюк обіграла Кіченок.

Також, Костюк розібралася з Берген.

 

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