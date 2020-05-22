Помер легендарний австралійський тенісист

Джерело - UA-футбол.
На 84-му році життя через тривалої хвороби помер австралійський тенісист Ешлі Купер.
Про це повідомляє Reuters.
Купер в 1958 році виграв три з чотирьох турнірів Великого шолома в одиничному розряді. Всього австралієць чотири рази перемагав на Мейджорах в одиночці і в парі.
Також Купер в 1957 році піднімався на першу позицію у світовому рейтингу і ставав переможцем Кубка Девіса.
У 1991 році Ешлі Купера включили до Міжнародної зали тенісної слави.
Раніше, Стаховський поступився на старті турніру у Будапешті.