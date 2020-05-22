 Помер легендарний австралійський тенісист | Теніс | Champion.com.ua
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Помер легендарний австралійський тенісист

Вчора 20:55 2772 0
Купера включили до Міжнародної зали тенісної слави
Помер легендарний австралійський тенісист
#Купер

Джерело - UA-футбол.

На 84-му році життя через тривалої хвороби помер австралійський тенісист Ешлі Купер.

Про це повідомляє Reuters.

Купер в 1958 році виграв три з чотирьох турнірів Великого шолома в одиничному розряді. Всього австралієць чотири рази перемагав на Мейджорах в одиночці і в парі.

Також Купер в 1957 році піднімався на першу позицію у світовому рейтингу і ставав переможцем Кубка Девіса.

У 1991 році Ешлі Купера включили до Міжнародної зали тенісної слави.

Раніше, Стаховський поступився на старті турніру у Будапешті.

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