Стахоський: Сподіваюся, що цього року ще будуть зіграні великі турніри

Спортсменам зараз складно тренуватися і знайти мотивацію.

Про це розповів перша ракетка України Сергій Стаховський.

"Якщо ми говоримо про прогнози на залишок сезону, то сподіваємося, що він відновиться. Я дійсно сподіваюся, що цього року ще будуть зіграні великі турніри.

Це правда, що зараз складно тренуватися, непросто зберігати мотивацію, поки у тебе немає мети. Так буде, поки ми не дізнаємося, як довго триватиме ця пауза. Поки ми не знаємо, до якого турніру готуватися",- сказав Стаховський