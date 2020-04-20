Світоліна назвала дату відновлення тенісного сезону

Тенісний сезон у цьому році може відновитися після вересня.

Про це розповіла перша ракетка України Еліна Світоліна.

"Можливо, ще зіграємо в теніс в цьому році, але після вересня. Я так думаю. Тому що всі країни роблять по-різному свій карантин, тому все затягнеться на дуже довгий час. До жовтня, може.

Китай вже більш-менш очуняв, може нам там запропонують зіграти. Але не знаю, чи захочу я туди їхати в найближчі два роки", - сказала Світоліна.