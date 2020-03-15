Ястремська: Хочу виграти турнір серії Grand Slam

Українська тенісистка Даяна Ястремська поділилася очікуваннями від своєї подальшої кар'єри. За її словами, вона хоче піднятися в рейтингу WTA і виграти великий турнір.

"Моя мета наразі - поліпшуватися на корті і за його межами. Хочу бути більш дисциплінованою, потрапити в ТОП-20 світового рейтингу і виграти турнір серії Grand Slam.

Моя мрія - прожити життя щасливо. Мої нинішні характер і дух з'явилися в дитинстві, коли я займалася тенісом, плаванням, співом, гімнастикою і танцями. Але я люблю, коли у мене є можливість виплеснути всю енергію назовні ", - сказала Ястремська.