Проведення турнірів WTA залишається без змін

ATP відкладе всі змагання на шість тижнів через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Відзначається, що більшість гравців ратували за проведення матчів без глядачів, проте остаточне рішення призвело до повного припинення турнірів. Втім, існує ймовірність того, що в кінці квітня ця пауза може тривати.

Нині немає ніяких рішень про перенесення або скасування турнірів WTA.

Турніри ATP, які потраплять під паузу:

Мастерс в Індіан-Веллс

Мастерс в Маямі

ATP 250 в Х'юстоні (6-12 квітня)

АТР 250 в Марракеші (6-12 квітня)

Мастерс в Монте-Карло (12-19 квітня)

ATP 500 в Барселоні (20-26 квітня)

ATP 250 в Будапешті (20-26 квітня)