Джерело - sportarena.com.
ATP відкладе всі змагання на шість тижнів через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє прес-служба організації.
Відзначається, що більшість гравців ратували за проведення матчів без глядачів, проте остаточне рішення призвело до повного припинення турнірів. Втім, існує ймовірність того, що в кінці квітня ця пауза може тривати.
Нині немає ніяких рішень про перенесення або скасування турнірів WTA.
Турніри ATP, які потраплять під паузу:
Мастерс в Індіан-Веллс
ATP 250 в Х'юстоні (6-12 квітня)
АТР 250 в Марракеші (6-12 квітня)
Мастерс в Монте-Карло (12-19 квітня)
ATP 500 в Барселоні (20-26 квітня)
ATP 250 в Будапешті (20-26 квітня)