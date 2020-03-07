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Світоліна: Моя подача зіграла ключову роль

Сьогодні 12:30 134 0
Еліна Світоліна прокоментувала матч 1/4 фіналу на турнірі у Мексиці
Світоліна: Моя подача зіграла ключову роль
#Світоліна

Джерело - btu.org.ua.

Подача допомогла Еліні Світоліній перемогти у матчі проти Лейли Фернандес на турнірі у Мексиці.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

"Сьогодні були не найгірші умови, я грала, коли вітер був сильніший. Потрібно адаптуватися, іноді трохи прохолодніше, іноді трохи тепліше. Мені здається, що я зуміла добре пристосуватися.

Думаю, це був дуже хороший матч, ми відіграли на хорошому рівні. Сьогодні я дійсно здорово подавала, відіграла кілька брейкпойнтів в другому сеті. Думаю, що моя подача зіграла сьогодні ключову роль. І я постараюся утримати цей рівень і далі. Я очікувала, що Лейла відіграє добре, тому що вона виграла багато матчів минулого тижня. Я намагалася бути зосередженою і кожен м'яч грати як останній. Для мене було важливо весь час бути напоготові, тому що я знаю, що Фернандес може дуже добре пробивати по м'ячу", - відзначила Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна розібралася з Фернандес та вийшла у півфінал турніру у Мексиці.

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