Ястремська програла екс-першій ракетці світу на турнірі у Досі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (25) у третьому колі турніру Qatar Total Open 2020 зустрічала з екс-першою ракеткою світу Гарбінє Мугурусі (16).
Українка у двох сетах програла іспанській тенісистці.
Матч тривав 1 годину 12 хвилин.
У наступному колі турніру Мугуруса зіграє з першою ракеткою Ешлі Барті (Австралія).
Qatar Total Open – Premier 5
Доха, Катар
Призовий фонд $3,240,445
Хард
Третє коло, 26 лютого
Гарбінє Мугуруса - Даяна Ястремська 6:2, 6:4
Нагадаємо, Ястремська розібралася з переможницею Australian Open у другому колі турніру у Досі.