Ястремська програла екс-першій ракетці світу на турнірі у Досі

Українка у двох сетах програла іспанській тенісистці

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (25) у третьому колі турніру Qatar Total Open 2020 зустрічала з екс-першою ракеткою світу Гарбінє Мугурусі (16).

Українка у двох сетах програла іспанській тенісистці.

Матч тривав 1 годину 12 хвилин.

У наступному колі турніру Мугуруса зіграє з першою ракеткою Ешлі Барті (Австралія).

Qatar Total Open – Premier 5

Доха, Катар

Призовий фонд $3,240,445

Хард

Третє коло, 26 лютого

Гарбінє Мугуруса - Даяна Ястремська 6:2, 6:4

Нагадаємо, Ястремська розібралася з переможницею Australian Open у другому колі турніру у Досі.