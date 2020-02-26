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Ястремська програла екс-першій ракетці світу на турнірі у Досі

Вчора 22:59 400 0
Українка у двох сетах програла іспанській тенісистці
Ястремська програла екс-першій ракетці світу на турнірі у Досі
#Мугуруса, #Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (25) у третьому колі турніру Qatar Total Open 2020 зустрічала з екс-першою ракеткою світу Гарбінє Мугурусі (16).

Українка у двох сетах програла іспанській тенісистці.

Матч тривав 1 годину 12 хвилин. 

У наступному колі турніру Мугуруса зіграє з першою ракеткою Ешлі Барті (Австралія).

Qatar Total Open – Premier 5
Доха, Катар
Призовий фонд $3,240,445
Хард
Третє коло, 26 лютого

Гарбінє Мугуруса - Даяна Ястремська 6:2, 6:4 

Нагадаємо, Ястремська розібралася з переможницею Australian Open у другому колі турніру у Досі.

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