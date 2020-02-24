Еліна Світоліна знову поступилася на старті турніру

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (7) невдало стартувала на турнірі у Катарі.

У матчі 1/16 фіналу українка у двох сетах програла американці Аманді Анісімовій (29).

Матч тривав 1 годину та 5 хвилин. Українка двічі подала на виліт, допустила три подвійні помилки та не використала три брейк-пойнта.

Qatar Total Open – Premier 5

Доха, Катар

Призовий фонд $3,240,445

Хард

Друге коло, 24 лютого

Аманда Анісімова – Еліна Світоліна 6:3, 6:3

Нагадаємо, Світоліна і Ястремська вилетіли з парного розряду турніру в Досі.