Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна (7) невдало стартувала на турнірі у Катарі.
У матчі 1/16 фіналу українка у двох сетах програла американці Аманді Анісімовій (29).
Матч тривав 1 годину та 5 хвилин. Українка двічі подала на виліт, допустила три подвійні помилки та не використала три брейк-пойнта.
Qatar Total Open – Premier 5
Доха, Катар
Призовий фонд $3,240,445
Хард
Друге коло, 24 лютого
Аманда Анісімова – Еліна Світоліна 6:3, 6:3
Нагадаємо, Світоліна і Ястремська вилетіли з парного розряду турніру в Досі.