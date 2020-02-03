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Рейтинг ATP: Джокович повернувся на вершину

Сьогодні 10:50 5466 0
Сергій Стаховський залишився на 153 позиції ATP
Рейтинг ATP: Джокович повернувся на вершину
#Стаховський, #Марченко

Джерело - Чемпіон.

Сербський тенісист Новак Джокович після перемоги на Відкритому чемпіонаті Австралії знову очолив світовий рейтинг, обійшовши іспанця Рафаеля Надаля.

Актуально: Джокович - Тім: відеоогляд фіналу Australian Open

Третє місце зберіг швейцарець Роджер Федерер.

Вихід у фінал дозволив Домініку Тіму піднятися на четверте сходинку. Також у ТОП-10 свої позиції поліпшили Гаель Монфіс, а Давид Гоффен вибив із 10-го місця Роберто Баутісту Агута.

Рейтинг ATP
03 лютого 2020 року
     
1 (2) Новак Джокович (Сербія) 9720
2 (1) Рафаель Надаль (Іспанія) 9395
3 (3) Роджер Федерер (Швейцарія) 7130
4 (5) Домінік Тім (Австрія) 7045
5 (4) Данило Медведєв (Росія) 5960
6 (6) Стефанос Ціціпас (Греція) 4745
7 (7) Олександр Звєрєв (Німеччина) 3885
8 (8) Маттео Берреттіні 2905
9 (10) Гаель Монфіс (Франція) 2700
10 (11) Давид Гоффен (Бельгія) 2555
153 (153)  Сергій Стаховський (Україна)  342
257 (254)  Ілля Марченко (Україна)  180
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