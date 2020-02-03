Рейтинг ATP: Джокович повернувся на вершину

Джерело - Чемпіон.
Сербський тенісист Новак Джокович після перемоги на Відкритому чемпіонаті Австралії знову очолив світовий рейтинг, обійшовши іспанця Рафаеля Надаля.
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Третє місце зберіг швейцарець Роджер Федерер.
Вихід у фінал дозволив Домініку Тіму піднятися на четверте сходинку. Також у ТОП-10 свої позиції поліпшили Гаель Монфіс, а Давид Гоффен вибив із 10-го місця Роберто Баутісту Агута.
Рейтинг ATP
03 лютого 2020 року
|1 (2)
|Новак Джокович (Сербія)
|9720
|2 (1)
|Рафаель Надаль (Іспанія)
|9395
|3 (3)
|Роджер Федерер (Швейцарія)
|7130
|4 (5)
|Домінік Тім (Австрія)
|7045
|5 (4)
|Данило Медведєв (Росія)
|5960
|6 (6)
|Стефанос Ціціпас (Греція)
|4745
|7 (7)
|Олександр Звєрєв (Німеччина)
|3885
|8 (8)
|Маттео Берреттіні
|2905
|9 (10)
|Гаель Монфіс (Франція)
|2700
|10 (11)
|Давид Гоффен (Бельгія)
|2555
|153 (153)
|Сергій Стаховський (Україна)
|342
|257 (254)
|Ілля Марченко (Україна)
|180