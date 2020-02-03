Рейтинг ATP: Джокович повернувся на вершину

Сергій Стаховський залишився на 153 позиції ATP

Джерело - Чемпіон.

Сербський тенісист Новак Джокович після перемоги на Відкритому чемпіонаті Австралії знову очолив світовий рейтинг, обійшовши іспанця Рафаеля Надаля.

Актуально: Джокович - Тім: відеоогляд фіналу Australian Open

Третє місце зберіг швейцарець Роджер Федерер.

Вихід у фінал дозволив Домініку Тіму піднятися на четверте сходинку. Також у ТОП-10 свої позиції поліпшили Гаель Монфіс, а Давид Гоффен вибив із 10-го місця Роберто Баутісту Агута.

Рейтинг ATP

03 лютого 2020 року